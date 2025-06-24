В ночь с 3 на 4 июня в американском городе Нашвилл прошел вечер профессионального бокса, который привлек внимание благодаря участию 60-летнего бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе — Оливера Маккола. В рамках шестираундового рейтингового поединка он вышел на ринг против 48-летнего Карлоса Рейеса, который также представляет США. Интерес к бою был высоким, особенно в сообществах, которые обсуждают ставки на спорт в тг, где подобные поединки оцениваются с аналитической точки зрения.

С первых минут встречи Маккол демонстрировал хорошую выносливость и уверенность. Он уверенно провел первые три раунда, беря очки за счет точных ударов и контроля дистанции. Однако ближе к экватору боя ситуация начала меняться: Рейес постепенно адаптировался, навязал темп и перехватил инициативу.

Судейское решение

По итогам шести раундов судьи не смогли прийти к единому мнению:

● Первый судья отдал победу Оливеру Макколу — 58:56

● Второй считает активным Карлоса Рейеса — 58:56

● Третий выставил равный счет - 57:57

Таким образом, бой официально завершился ничьей - впервые в карьере Маккола, которая началась еще в 1985 году.

Значение события

Несмотря на возраст, экс-чемпион сумел выйти на высокий уровень и продемонстрировать достойную форму. Этот бой стал:

● Показателем физической подготовки ветеранов

● Иллюстрацией профессионального опыта

● Редким случаем ничейного результата в бою с участием боксера возрастной категории 60+

Спортивная общественность отреагировала на результат с уважением. Комментаторы отметили стойкость Маккола, а также дисциплинированный подход Рейеса. Поединок, который не имел статуса титульного, все же стал ярким эпизодом в боксерском календаре 2025 года.

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