«Шрек». Джейк Пол оскорбил отца Тайсона Фьюри
Бывший нокаутер из UFC вызвал на бой Джейка Пола
Еще один боец MMA рвется в бокс
17 ноября 02:50
Тиаго Сантос / Фото: MMAJunkie
Экс-боец полутяжелого веса UFC Тиаго Сантос в Twitter предложил провести боксерский поединок против видеоблогера Джейка Пола (6-0, 4 КО).
«Джейк Пол, ты все развлекаешься, боксируя с борцами и стариками, а как насчет боя с действительно серьезным соперником? Я тот, кто тебе нужен!»
Напомним, сам Джейк Пол сейчас раскручивает бой с Томми Фьюри.
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