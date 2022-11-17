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Бывший нокаутер из UFC вызвал на бой Джейка Пола

Еще один боец MMA рвется в бокс
Бокс Профессиональный бокс
17 ноября 02:50
Бывший нокаутер из UFC вызвал на бой Джейка Пола
Тиаго Сантос / Фото: MMAJunkie

Экс-боец полутяжелого веса UFC Тиаго Сантос в Twitter предложил провести боксерский поединок против видеоблогера Джейка Пола (6-0, 4 КО).

«Джейк Пол, ты все развлекаешься, боксируя с борцами и стариками, а как насчет боя с действительно серьезным соперником? Я тот, кто тебе нужен!»

Напомним, сам Джейк Пол сейчас раскручивает бой с Томми Фьюри.


Карен Агабекян
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Тиаго Сантос Джейк Пол

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