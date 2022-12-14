Непобежденный британский супертяжеловес признался в любви Усику
Бывший тренер Джошуа – о поединке с Усиком: «Мы выступили лучше, чем кто-либо ожидал»
Роберт Гарсия заявил, что ему было сложно работать с Эй Джеем
14 декабря 18:30
Фото: Энтони ДжошуаРоберт Гарсия, экс-тренер британца Энтони Джошуа (24-3, 22 KO) гордится работой, которую он проделал с Эй Джеем, несмотря на то, что британец проиграл матч-реванш Александру Усику. Цитирует dailymail.
Мы все равно выступили лучше, чем кто-либо ожидал.
Гарсия объяснил, что тренировать Джошуа всегда было сложно из-за того, что они не могли найти общий язык.
Энтони позвонил мне и рассказал, что я больше с ним не работаю.
Я понимаю, как он смотрит на вещи, и, честно говоря, я желаю ему всего наилучшего.
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