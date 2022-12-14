Бывший тренер Джошуа – о поединке с Усиком: «Мы выступили лучше, чем кто-либо ожидал»

Роберт Гарсия заявил, что ему было сложно работать с Эй Джеем

Фото: Энтони Джошуа

Мы все равно выступили лучше, чем кто-либо ожидал.

, экс-тренер британца(24-3, 22 KO) гордится работой, которую он проделал с Эй Джеем, несмотря на то, что британец проиграл матч-реваншГарсия объяснил, что тренировать Джошуа всегда было сложно из-за того, что они не могли найти общий язык.

Энтони позвонил мне и рассказал, что я больше с ним не работаю. Я понимаю, как он смотрит на вещи, и, честно говоря, я желаю ему всего наилучшего.

«Куда ушло время?» Джошуа думает о завершении карьеры.

