«Час настав». Кроуфорд готовится к самому громкому бою года против Альвареса
Поединок состоится 13 сентября
около 1 часа назад
Американский боксер Теренс Кроуфорд (41-0, 31 КО) прокомментировал официальное объявление своего боя против абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе Сауля Альвареса (63-2-2, 39 КО).
Кроуфорд уверен в своих силах и пообещал победу в одном из самых ожидаемых поединков года.
Время пришло. Канело, ты встал на моём пути. Я не покину Лас-Вегас без победы. Увидимся 13 сентября на шоу Riyadh Season. Прямая трансляция – на Netflix.
Напомним, бой Альварес – Кроуфорд состоится 13 сентября в Лас-Вегасе и станет частью глобального боксерского события при поддержке Саудовской Аравии.
Известный украинский боксер назвал фаворита мегафайта Канело – Кроуфорд.