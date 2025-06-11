«Час настав». Кроуфорд готовится к самому громкому бою года против Альвареса

Денис Седашов

Американский боксер Теренс Кроуфорд (41-0, 31 КО) прокомментировал официальное объявление своего боя против абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе Сауля Альвареса (63-2-2, 39 КО).

Кроуфорд уверен в своих силах и пообещал победу в одном из самых ожидаемых поединков года.

Время пришло. Канело, ты встал на моём пути. Я не покину Лас-Вегас без победы. Увидимся 13 сентября на шоу Riyadh Season. Прямая трансляция – на Netflix. Теренс Кроуфорд

The time has come.@Canelo, you’re in my way… and I’m not leaving Vegas without that win.

See you September 13 at the Riyadh Season Card in Las Vegas.



Streaming live on Netflix @fatalfury_pr#CaneloCrawford #RiyadhSeasonCard pic.twitter.com/IrbG2b0lBb — Terence Crawford (@terencecrawford) June 10, 2025

Напомним, бой Альварес – Кроуфорд состоится 13 сентября в Лас-Вегасе и станет частью глобального боксерского события при поддержке Саудовской Аравии.

Известный украинский боксер назвал фаворита мегафайта Канело – Кроуфорд.