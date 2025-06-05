«Чемпионе, уважение». Стивенсон отреагировал на завершение карьеры Ломаченко
Шакур подчеркнул, что украинец останется легендой в истории бокса
около 2 часов назад
Американский чемпион мира по версии WBC в легком весе Шакур Стивенсон (23-0, 11 КО) выразил уважение Василию Ломаченко (18-3, 12 КО), который недавно объявил о завершении профессиональной карьеры. Слова приводит The Ring.
Он — настоящая легенда как в ринге, так и за его пределами. Один из самых выдающихся, на мой взгляд. Чемпионе, моё уважение.
Арум о завершении карьеры Ломаченко: «Нам его очень будет не хватать».