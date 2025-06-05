«Чемпионе, уважение». Стивенсон отреагировал на завершение карьеры Ломаченко

Шакур подчеркнул, что украинец останется легендой в истории бокса

около 2 часов назад

Василь Ломаченко
Денис Седашов

Денис Седашов

Американский чемпион мира по версии WBC в легком весе Шакур Стивенсон (23-0, 11 КО) выразил уважение Василию Ломаченко (18-3, 12 КО), который недавно объявил о завершении профессиональной карьеры. Слова приводит The Ring.

Он — настоящая легенда как в ринге, так и за его пределами. Один из самых выдающихся, на мой взгляд. Чемпионе, моё уважение.

Шакур Стивенсон

Арум о завершении карьеры Ломаченко: «Нам его очень будет не хватать».

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