Чесляк завоевал титул WBC благодаря победе техническим нокаутом над Паскалем
Поляк стал временным чемпионом WBC в тяжелом весе
около 1 часа назад
В Канаде состоялся бой за временный титул WBC в тяжелом весе между польским боксером Михалом Чеслиаком (28-2, 22 КО) и канадцем Жаном Паскалем (37-8-1, 21 КО).
Чеслиак одержал убедительную победу, остановив соперника техническим нокаутом в четвертом раунде.
Поединок начался динамично, поскольку поддерживаемый местной публикой Паскаль агрессивно атаковал в первом раунде, но Чеслиак быстро перехватил инициативу. В третьем раунде он отправил 42-летнего канадца в нокдаун мощным правым ударом.
На 70-й секунде четвертого раунда, после очередного давления Чеслиака, угол Паскаля остановил бой.
Чеслиак, 36-летний боксер из Радома, продолжил свою серию из семи нокаутов подряд и стал временным чемпионом WBC в тяжелом весе.
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