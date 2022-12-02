Фьюри – о бое с Чисорой: «Ждите резню завтра»
Чисора – о бое с Фьюри: «Ждите лучший первый раунд в истории бокса»
Британец намерен устроить сенсацию
02 декабря 22:39
Британский боксер Дерек Чисора (33-12, 23 КО) намерен устроить сенсацию и нокаутировать чемпиона WBC Тайсона Фьюри (32-0-1, 23 КО) уже завтра, о чем сообщил BT Sport.
«Я взволнован. Все, что я могу сказать, – не упустите это. Это будет увлекательно».
Ты говорил об апсете в 1-м раунде. Это то, что фанатам следует ожидать?
«Мы договорились. Мы сказали, что собираемся показать лучший первый раунд в истории бокса».
Бой состоится 3 декабря в Лондоне.
Также завтра будет драться Денис Беринчик.