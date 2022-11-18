Чисора считает, что оправил Усика в нокдаун. А, что скажете вы? Видео момента

«Спорный» момент случился в четвертом раунде

Усик и Чисора после боя / Фото: Facebook украинского боксера

Британский супертяжеловес Дерек Чисора (33-12, 23 КО) в одном из недавних интервью заявил, что победил в бою с чемпионом мира WBA, WBO, IBF Александром Усиком (20-0, 13 КО) просто судьи его «обокрали».

Более того, Чисора уверен, что в одном из моментов рефери в ринге обязан был отсчитать нокдаун украинцу. В нашей редакции высмеяли подобные заявления британца, однако для объективности мы решили напомнить вам «спорный», по мнению Чисоры, момент.

Видео «нокдауна»:

Напомним, Усик выиграл у Чисоры единогласным решением судей – 115:113, 115:113, 117:112.

Отметим, что теоретически Чисора может заполучить реванш с Усиком, однако для этого ему нужно совершить один из крупнейших апсетов в истории бокса: победить чемпиона мира WBC Тайсона Фьюри.