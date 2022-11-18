Чисора считает, что оправил Усика в нокдаун. А, что скажете вы? Видео момента
Британский супертяжеловес Дерек Чисора (33-12, 23 КО) в одном из недавних интервью заявил, что победил в бою с чемпионом мира WBA, WBO, IBF Александром Усиком (20-0, 13 КО) просто судьи его «обокрали».
Более того, Чисора уверен, что в одном из моментов рефери в ринге обязан был отсчитать нокдаун украинцу. В нашей редакции высмеяли подобные заявления британца, однако для объективности мы решили напомнить вам «спорный», по мнению Чисоры, момент.
Видео «нокдауна»:Как вы считаете, нокдаун был?
Напомним, Усик выиграл у Чисоры единогласным решением судей – 115:113, 115:113, 117:112.
Отметим, что теоретически Чисора может заполучить реванш с Усиком, однако для этого ему нужно совершить один из крупнейших апсетов в истории бокса: победить чемпиона мира WBC Тайсона Фьюри.
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