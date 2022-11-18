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Далакян вернется в ринг в андеркарде друга кадырова бетербиева
Артем следующий бой может провести в Лондоне
18 ноября 09:25
Фото: Boxing Scene
Чемпион WBA в самом легком весе Артем Далакян (21-0, 15 KO) следующий бой проведет против Давида Хименеса (12-0, 9 KO).
The Ring сообщает, что поединок должен пройти в андеркарде вечера бокса в Лондоне на «Уэмбли» с главным событием артур бетербиев (18-0, 18 KO) – Энтони Ярд (22-2, 21 KO) 28 января.
Напомним, что в последнем поединке Далакян победил досрочно.
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