Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
Сейчас в эфире
12:15
Смешанные единоборства. Combate Global
11:55
Гандбол. Бундеслига 2. Айнтрахт Хаген - Мотор (Запорожье)

Де Ла Хойя – о бое Джервонта – Райан Гарсия: «Кто допустит первую ошибку, возможно, будет в нокауте»

Американский промоутер считает, что у его подопечного есть все шансы на победу
Бокс Профессиональный бокс
08:24
Де Ла Хойя – о бое Джервонта – Райан Гарсия: «Кто допустит первую ошибку, возможно, будет в нокауте»
Оскар Де Ла Хойя / Фото - dazn.com
Президент промоутерской компании Golden Boy Promotions Оскар Де Ла Хойя поделился мнением о звездном поединке Райан ГарсияДжервонта Дэвис, который вскоре будет официально объявлен.

Цитирует Де Ла Хойю Bad Left Hook.

«Хочу показать фанам самые лучшие бои. Это то, что мы делаем. Райан хотел этого поединка, Джервонта – тоже. Мы договорились, чтобы это произошло, чтобы все остались довольными. Надо только задать подпись».


«Рад, что DAZN и Showtime будут работать вместе, чтобы показать вам этот особенный бой. Очевидно, что я считаю Райана победителем, потому что он представитель Golden Boy. Но дело не только в этом. Гарсия быстрый, сильный, умный боксер, доминирующий в ринге. Он высокий и имеет быстрые руки. Будет интересно посмотреть на это».


«Это один из поединков к первой ошибке – кто ее допустит, возможно, будет в нокауте. Так что не стоит пропускать такой бой».


Напомним, поединок в рамках легкого дивизиона между Джервонтой и Гарсией может состояться 15 апреля.
Владимир Кириченко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Оскар де ла Хойя Джервонта Дэвис Райан Гарсия

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

X-Video:

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Эктор Луис Гарсия – о поединке с Джервонтой: «Танк» считает, что это легкий бой»
Эктор Луис Гарсия – о поединке с Джервонтой: «Танк» считает, что это легкий бой»
Бокс Профессиональный бокс
10:23
Райан Гарсия: «Я нокаутирую Джервонту»
Райан Гарсия: «Я нокаутирую Джервонту»
Бокс Профессиональный бокс
09:41
Джервонта узнал имя соперника, с которым проведет бой 7 января
Джервонта узнал имя соперника, с которым проведет бой 7 января
Бокс Профессиональный бокс
07:21
Райан Гарсия: «Я собираюсь нокаутировать Джервонту и занять свое место как лицо нашего невероятного спорта»
Райан Гарсия: «Я собираюсь нокаутировать Джервонту и занять свое место как лицо нашего невероятного спорта»
Бокс Профессиональный бокс
18 ноября 09:44
Стала известна возможная дата мегафайта Джервонта – Райан Гарсия
Стала известна возможная дата мегафайта Джервонта – Райан Гарсия
Бокс Профессиональный бокс
18 ноября 08:41
Джервонта вернется в ринг 7 января. Соперник – не Райан Гарсия
Джервонта вернется в ринг 7 января. Соперник – не Райан Гарсия
Бокс Профессиональный бокс
18 ноября 07:21

Новости: Бокс

Голуб и Черкашин улучшили свои позиции в рейтинге IBF
Голуб и Черкашин улучшили свои позиции в рейтинге IBF
Профессиональный бокс
11:55
WBA санкционировала поединок между Станионисом и Ортисом
WBA санкционировала поединок между Станионисом и Ортисом
Профессиональный бокс
10:46
Эктор Луис Гарсия – о поединке с Джервонтой: «Танк» считает, что это легкий бой»
Эктор Луис Гарсия – о поединке с Джервонтой: «Танк» считает, что это легкий бой»
Профессиональный бокс
10:23
Диллиан Уайт: «Франклин – лучший соперник, с которым я мог встретиться на данный момент»
Диллиан Уайт: «Франклин – лучший соперник, с которым я мог встретиться на данный момент»
Профессиональный бокс
09:59
Голуб: «Наша с Беринчиком цель – привести новый титул в Украину»
Голуб: «Наша с Беринчиком цель – привести новый титул в Украину»
Профессиональный бокс
09:42
Райан Гарсия: «Я нокаутирую Джервонту»
Райан Гарсия: «Я нокаутирую Джервонту»
Профессиональный бокс
09:41
Тренер Беринчика: «Мы вышли на финишную прямую в тренировочном процессе»
Тренер Беринчика: «Мы вышли на финишную прямую в тренировочном процессе»
Профессиональный бокс
09:30
Де Ла Хойя – о бое Джервонта – Райан Гарсия: «Кто допустит первую ошибку, возможно, будет в нокауте»
Де Ла Хойя – о бое Джервонта – Райан Гарсия: «Кто допустит первую ошибку, возможно, будет в нокауте»
Профессиональный бокс
08:24
Промоутер Хрговича считает, что IBF не пойдет навстречу поединку Усик – Фьюри
Промоутер Хрговича считает, что IBF не пойдет навстречу поединку Усик – Фьюри
Профессиональный бокс
07:59
Все новости

Популярные новости

Чисора считает, что оправил Усика в нокдаун. А, что скажете вы? Видео момента
Чисора считает, что оправил Усика в нокдаун. А, что скажете вы? Видео момента
Бокс Профессиональный бокс
17 ноября 13:40
3
Бедняжка. Украинский форвард, сбежавший из страны 24-февраля, заявил, что прошлый сезон был самым сложным в его карьере
Бедняжка. Украинский форвард, сбежавший из страны 24-февраля, заявил, что прошлый сезон был самым сложным в его карьере
Футбол Украинские легионеры
18 ноября 13:05
Фьюри назвал место проведения поединка с Усиком
Фьюри назвал место проведения поединка с Усиком
Бокс Профессиональный бокс
15 ноября 11:59
Мейвезер «неожиданно» нокаутировал блогера Deji
Мейвезер «неожиданно» нокаутировал блогера Deji
Бокс Профессиональный бокс
14 ноября 07:15
Джойс уверен, что у Усика отберут чемпионский пояс
Джойс уверен, что у Усика отберут чемпионский пояс
Бокс Профессиональный бокс
17 ноября 07:50
«Умер дядя и родился мертвый ребенок». Фьюри вспомнил, как в такой ужасной ситуации помог Владимир Кличко
«Умер дядя и родился мертвый ребенок». Фьюри вспомнил, как в такой ужасной ситуации помог Владимир Кличко
Бокс Профессиональный бокс
15 ноября 15:31
Все новости