Джервонта узнал имя соперника, с которым проведет бой 7 января
Де Ла Хойя – о бое Джервонта – Райан Гарсия: «Кто допустит первую ошибку, возможно, будет в нокауте»
Американский промоутер считает, что у его подопечного есть все шансы на победу
08:24
Оскар Де Ла Хойя / Фото - dazn.comПрезидент промоутерской компании Golden Boy Promotions Оскар Де Ла Хойя поделился мнением о звездном поединке Райан Гарсия – Джервонта Дэвис, который вскоре будет официально объявлен.
Цитирует Де Ла Хойю Bad Left Hook.
«Хочу показать фанам самые лучшие бои. Это то, что мы делаем. Райан хотел этого поединка, Джервонта – тоже. Мы договорились, чтобы это произошло, чтобы все остались довольными. Надо только задать подпись».
«Рад, что DAZN и Showtime будут работать вместе, чтобы показать вам этот особенный бой. Очевидно, что я считаю Райана победителем, потому что он представитель Golden Boy. Но дело не только в этом. Гарсия быстрый, сильный, умный боксер, доминирующий в ринге. Он высокий и имеет быстрые руки. Будет интересно посмотреть на это».
«Это один из поединков к первой ошибке – кто ее допустит, возможно, будет в нокауте. Так что не стоит пропускать такой бой».
Напомним, поединок в рамках легкого дивизиона между Джервонтой и Гарсией может состояться 15 апреля.
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