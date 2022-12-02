Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
Сейчас в эфире
22:00
live
Информационный марафон
21:50
Текбол. Чемпионат мира. Германия

Денис Беринчик — Иван Менди. Анонс и прогноз на бой ПРОГНОЗ

Держим кулаки за Дениса
Бокс
02 декабря 21:02
Денис Беринчик — Иван Менди. Анонс и прогноз на бой

Чемпион WBO International в легком весе Денис Беринчик (16-0, 9 КО) проведет объединительный бой с обладателем титула EBU французом Иваном Менди (47-5-1, 22 KO).

Поединок состоится 3 декабря на стадионе «Тоттенхэм Готспур» в Лондоне в андеркарде встречи чемпиона мира WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (32-0-1, 23 КО) с Дереком Чисорой (33-12-0, 23 КО).

В Украине шоу покажет медиасервис MEGOGO, в Великобритании — BT Sport, в США — ESPN+.

К этому поединку Денис Беринчик готовился в Черногории. Среди спарринг-партнеров были профессиональные боксеры и топовые спортсмены из олимпийской сборной Украины: Юрий Захареев, Ярослав Харцыз, Никита Алистратов и Мурат Сережев.

Тренер украинского боксера Егор Голуб прокомментировал подготовку Беринчика к поединку:

“Настраиваемся на все 12 раундов. Если будет возможность завершить бой раньше, мы это сделаем”. Также Егор Голуб отметил: "Наша цель — привезти в Украину новый титул — чемпиона Европы по версии EBU и двигаться дальше к титулу чемпиона мира". 

Денис Беринчик — партнер компании Parimatch Ukraine, с 2018 года владеет титулом WBO International и провел шесть успешных защит. В своем последнем поединке в декабре 2021 года Денис единогласным решением судей одолел россиянина Ису Чаниева.

Иван Менди — самый грозный соперник в профессиональной карьере Беринчика. Французский боксер сенегальского происхождения выступает на профиринге с 2006 года. Менди владел престижными поясами WBC Silver и WBA Gold, но титульного шанса так и не дождался. Весной этого года побил итальянца Джанлуку Челью и со второй попытки стал обладателем вакантного титула чемпиона Европы по версии EBU.

Прогноз от Parimatch Ukraine

Эксперты Parimatch Ukraine прогнозируют победу украинского боксера. Вероятнее всего, бой завершится победой Беринчика по очкам — коэффициент 1,4. В то же время у Дениса есть шанс закончить поединок досрочно — коэффициент 4,3.

Болей сердцем и заряжай на бой украинского чемпиона.


Рейтинг:
(Голосов: 0)

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

X-Video:

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости: Бокс

Денис Беринчик победил Ивана Менди. Как это было
Денис Беринчик победил Ивана Менди. Как это было
Профессиональный бокс
21:49
Уорд: «Если Фьюри добьется успеха в бою с Чисорой, надеюсь, что получим поединок с Усиком»
Уорд: «Если Фьюри добьется успеха в бою с Чисорой, надеюсь, что получим поединок с Усиком»
Профессиональный бокс
21:40
Фьюри хочет пронести алкоголь на матч сборной Англии в Катаре
Фьюри хочет пронести алкоголь на матч сборной Англии в Катаре
Профессиональный бокс
19:17
Усик прибыл в Лондон на бой Фьюри – Чисора
Усик прибыл в Лондон на бой Фьюри – Чисора
Профессиональный бокс
17:07
Джойс считает, что поединок против Уайлдера опасен для жизни
Джойс считает, что поединок против Уайлдера опасен для жизни
Профессиональный бокс
16:10
Фьюри: «Бокс – это больше хобби, а не бизнес или спорт»
Фьюри: «Бокс – это больше хобби, а не бизнес или спорт»
Профессиональный бокс
15:47
Кроуфорд спрогнозировал результат предстоящего мегафайта Джервонта – Райан Гарсия
Кроуфорд спрогнозировал результат предстоящего мегафайта Джервонта – Райан Гарсия
Профессиональный бокс
13:00
Арум рассказал, сколько еще лет Фьюри будет находиться на вершине хэвивейта
Арум рассказал, сколько еще лет Фьюри будет находиться на вершине хэвивейта
Профессиональный бокс
12:35
Джойс спрогнозировал результат возможного поединка Усик – Фьюри
Джойс спрогнозировал результат возможного поединка Усик – Фьюри
Профессиональный бокс
11:00
Все новости

Популярные новости

Источник: Украинцев лишат света ради залога за генерального секретаря УАФ
Источник: Украинцев лишат света ради залога за генерального секретаря УАФ
Футбол Сборная Украины
29 ноября 02:21
23
«Это меня убило». Джошуа рассказал, кого будет поддерживать в поединке Усик – Фьюри
«Это меня убило». Джошуа рассказал, кого будет поддерживать в поединке Усик – Фьюри
Бокс Профессиональный бокс
27 ноября 15:27
«Помолился с ФСБшниками?». Ломаченко окончательно похоронил свою репутацию для украинских фанатов
«Помолился с ФСБшниками?». Ломаченко окончательно похоронил свою репутацию для украинских фанатов
Бокс Профессиональный бокс
02 декабря 23:28
4
Камбосос сделал прогноз на бой Ломаченко – Хэйни
Камбосос сделал прогноз на бой Ломаченко – Хэйни
Бокс Профессиональный бокс
28 ноября 23:39
Диллиан Уайт назвал главного обманщика не только в боксе, но и в мировом спорте
Диллиан Уайт назвал главного обманщика не только в боксе, но и в мировом спорте
Бокс Профессиональный бокс
26 ноября 15:33
Ломаченко опубликовал фото из Киево-Печерской Лавры
Ломаченко опубликовал фото из Киево-Печерской Лавры
Бокс Профессиональный бокс
02 декабря 23:07
1
Все новости