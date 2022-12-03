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Денис Беринчик победил Ивана Менди. Как это было

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Бокс Профессиональный бокс
21:49
Денис Беринчик победил Ивана Менди. Как это было

По итогам 12 раундов победу отдали Беринчику: 117-111, 116-112, 116-112.

12 Раунд! Украинец продолжил переигрывать соперника на ногах и за счет легких ударов. Менди также попадает, но меньше украинца. К тому же, француз так не двигается на ногах как его оппонент. В последние полминуты Денис еще больше увеличил свое преимущество.

11 Раунд! Менди занял центр ринга и попытался пойти в атаку, но это выгодно украинцу, хорошо работающему на контратаках. У француза все же проходили удары, но у украинца чаще, хоть он в них вкладывается не в полную силу. 

10 Раунд! Беринчик пошел в атаку, но не бездумно, а выверенно и переигрывая оппонента точными попаданиями. В этой трехминутке у Менди фиксируем много промахов. В концовке француз упал, но из-за случайной подсечки.

9 Раунд! Беринчик увеличил свой темп и количество выброшенных ударов. Менди в ответ бьет в основном по блоку, но несколько раз опасно пробил навстречу в голову и корпус.

8 Раунд! Когда Беринчик выходит на ближнюю дистанцию, то Менди предпочитает его клинчевать. Менди же не очень много атакует и контратакует, но и украинец не настолько активен. 

7 Раунд! Менди неплохо попал в размене ударами, но затем украинец снова успокоил поединок и начал перерабатывать оппонента.

6 Раунд! В этой трехминутке мы увидели ту же работу от обоих боксеров, что и в прошлых раундах. Пока Денис не хочет увеличивать обороты, а соперник не может.

5 Раунд! Беринчик продолжил не спеша за счет джеба переигрывать оппонента, но Менди несколько раз хорошо огрызнулся.

4 Раунд! Украинец много двигается на ногах и уходит от атак соперника. В середине раунда Денис попытался зажать соперника в углу ринга, но Менди вышел из этой ситуации.

3 Раунд! Денис часто выбрасывает джеб и часто пытается выйти в инфайтинг, чтобы выпустить апперкот и боковой.

2 Раунд! Продолжили боксеры не спеша, но по количеству выброшенных ударов преимущество у украинца. Менди больше надеется на силовой бокс.

1 Раунд! Беринчик занял центр ринга и пытается выйти на дистанцию для атаки на соперника.

" Бой начался!

Денис Беринчик вышел на ринг в образе украинского солдата.

" Здравствуйте, уважаемые читатели портала XSPORT.ua! Начинаем онлайн трансляцию поединка Беринчик Менди! 

3 декабря в Лондоне украинский легковес Денис Беринчик (16-0, 9 KO) сойдется на ринге с чемпионом EBU Иваном Менди (47-5-1, 22 KO).

Отметим, что бой пройдет в андеркарте противостояния Тайсона Фьюри и Дерека Чисоры.

Текстовая онлайн-трансляция боя будет доступна в этой новости. Начало – 20:45.

Карен Агабекян
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Денис Беринчик

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