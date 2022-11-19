Диллиан Уайт: «Усик – объединенный чемпион, но я все равно не знаю, куда его поставить»
Диллиан Уайт: «Франклин – лучший соперник, с которым я мог встретиться на данный момент»
Британец считает, что его недооценивают
09:59
Диллиан Уайт / Фото - mirror.co.ukЭкс-претендент на чемпионский титул в супертяжелом дивизионе британец Диллиан Уайт (27-3, 19 КО) оценил своего будущего соперника непобежденного американца Джермейна Франклина (21-0, 14 KO).
Цитирует Уайта boxingnews24.com.
«Франклин – лучший соперник, с которым я мог встретиться на данный момент. У него 21-0. Очень трудно победить того, кто не побежден. Он не умеет проигрывать. Для меня это будет захватывающий бой».
«Франклин – очень уверен в себе. Он говорит, что собирается нокаутировать меня, а после этого дать реванш. Меня многие недооценивают. Многие сомневаются во мне и думают, что я не так хорош, но когда оказываются со мной в ринге, то уже слишком поздно менять свое мнение. Потом они такие: «Он бьет намного сильнее, чем я думал. Он двигается намного лучше, чем я ожидал. Он намного сообразительнее, чем казалось».
Напомним, что Уайт и Франклин проведут поединок 26 ноября на Wembley Arena в Лондоне, Великобритания.
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