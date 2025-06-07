Диллиан Уайт может провести бой против Уайлдера уже этим летом

Денис Седашов

Британский супертяж Диллиан Уайт (31-3, 21 КО) может провести свой следующий бой уже в конце лета 2025 года. Его потенциальным соперником называют бывшего чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе — американца Деонтея Уайлдера (43-2-1, 42 КО). Об этом сообщает Boxing Scene.

Лично мне очень нравится идея боя с Уайлдером. У этой встречи хорошая предыстория, и это действительно большое противостояние. К тому же Деонтей уже в этом месяце возвращается на ринг. Да, Энтони Джошуа остается самым популярным бойцом в мире, но поединок Уайта с Уайлдером выглядит значительно интереснее. Наша задача — найти для Диллиана правильного соперника. А его задача — принять, возможно, самое важное решение в своей карьере. Фрэнк Уоррен Промоутер

Напомним, Уайт должен был выйти в ринг 7 июня в Ипсвиче, однако отменил бой за несколько дней до шоу, отказавшись от участия ради перспективного большого поединка летом.