Дом известного украинского тренера разрушен из-за ракетной атаки РФ
Сергей Батраков остался без жилья после попадания ракеты в его дом в Соломенском районе
около 1 часа назад
В ночь на 17 июня Россия атаковала Киев беспилотниками и ракетами. Один из ударов повредил дом в Соломенском районе, где проживал тренер Федерации бокса Киева Сергей Батраков. Об этом сообщила Киевская городская организация ФБУ.
«Один из прилетов произошел в Соломенском районе — именно в дом, где живет наш тренер, которого мы перевезли в город Киев – Сергей Батраков. Это чудо, что он остался жив. Но его квартира уничтожена».
По состоянию на утро 17 июня в Киеве зафиксировано 14 погибших и 60 раненых.
Напомним, ранее на ракетный удар отреагировала жена Александра Усика.
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