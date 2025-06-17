Олег Гончар

В ночь на 17 июня Россия атаковала Киев беспилотниками и ракетами. Один из ударов повредил дом в Соломенском районе, где проживал тренер Федерации бокса Киева Сергей Батраков. Об этом сообщила Киевская городская организация ФБУ.

«Один из прилетов произошел в Соломенском районе — именно в дом, где живет наш тренер, которого мы перевезли в город Киев – Сергей Батраков. Это чудо, что он остался жив. Но его квартира уничтожена».

По состоянию на утро 17 июня в Киеве зафиксировано 14 погибших и 60 раненых.

Напомним, ранее на ракетный удар отреагировала жена Александра Усика.