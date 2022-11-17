Дюбуа благодаря следующему поединку готовится к бою с Усиком

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Главный тренер регулярного чемпиона WBA Даниэля Дюбуа (18-1, 17 KO) Шейн Макгиган считает, что Кевин Лерен (28-1, 14 KO) станет хорошим соперником для британца перед боем с Александром Усиком (20-0, 13 KO):



Нам нужна подготовка такого рода. У Дюбуа «скользкий» противник в лице Кевина Лерены, поднявшегося из первого тяжёлого веса, хорошо двигающегося, умеющего неплохо двигать головой. Он не как Усик, он не обладает стремительным движением на ногах, но он умеет убирать голову с линии атаки, подсаживаться пониже, по нему трудно попасть чистым ударом. Для нас это хороший тест. Нужно пройти через такого бойца и посмотреть, как Дюбуа справится с левшой.