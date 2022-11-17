Дюбуа благодаря следующему поединку готовится к бою с Усиком
Главный тренер регулярного чемпиона WBA Даниэля Дюбуа (18-1, 17 KO) Шейн Макгиган считает, что Кевин Лерен (28-1, 14 KO) станет хорошим соперником для британца перед боем с Александром Усиком (20-0, 13 KO):
Даниэль – обычный чемпион WBA. Люди могут принижать это звание, но, тем не менее, он обладает одной из версий чемпионского титула, которая ставит его на хорошую позицию. Он очень высоко находится в рейтинге WBA и является следующим в очереди на поединок с Усиком.
Нам нужна подготовка такого рода. У Дюбуа «скользкий» противник в лице Кевина Лерены, поднявшегося из первого тяжёлого веса, хорошо двигающегося, умеющего неплохо двигать головой. Он не как Усик, он не обладает стремительным движением на ногах, но он умеет убирать голову с линии атаки, подсаживаться пониже, по нему трудно попасть чистым ударом. Для нас это хороший тест. Нужно пройти через такого бойца и посмотреть, как Дюбуа справится с левшой.
Пока украинец нацелен на бой за звание абсолютного чемпиона с Тайсоном Фьюри (32-0-1, 23 KO).