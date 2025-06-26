Дюбуа перед реваншем с Усиком: «Я другой человек — выиграю»
Британец уверяет, что изменился после поражения в 2023-м и готов нокаутировать украинца
около 2 часов назад
Чемпион IBF в тяжелом весе Даниэль Дюбуа (22-2, 21 КО) поделился мыслями накануне реванша против абсолютного чемпиона WBC, WBA, WBO, IBO Александра Усика (23-0, 14 КО), который состоится 19 июля на стадионе Wembley в Лондоне. Слова боксера привел портал Sky Sports.
«Я чувствую себя хорошо, вдохновленным и готовым. Я на вершине мира, в хорошей форме».
Дюбуа подчеркнул, что изменился с тех пор, как состоялся первый бой с Усиком в августе 2023 года, который завершился его поражением нокаутом в 9-м раунде.
«Я другой человек, у меня новое окружение, и это сделает меня лучшим бойцом».
На вопрос о возможности нокаутировать Усика Дюбуа ответил, что верит в это.
Даниэль обещает быть на 100% сосредоточенным и постараться выполнить задание.
На уточнение о различиях в подходе к реваншу он лаконично отметил: «Выиграю».