Джермелл Чарло и Тим Цзю договорились об очном поединке
Джермелл Чарло – о поединке с Тимом Цзю: «Я должен подарить фанатам один из самых зрелищных нокаутов»
Лидер первого среднего веса уверен в победе над австралийским проспектом
01 декабря 13:25
Джермелл Чарло / Фото - badlefthookАбсолютный чемпион мира в первом среднем дивизионе американец Джермелл Чарло (35-1-1, 19 КО) поделился ожиданиями от предстоящего поединка с непобежденным австралийцем Тимом Цзю (21-0, 15 КО).
Цитирует Чарло boxingnews24.com.
«Я должен подарить фанатам один из самых зрелищных нокаутов. Этот парень бегал, рассказывая всем, что он больше и лучше, но он, вероятно, забыл, какое у меня прозвище («Железный человек»)?».
«Вы увидите, как я двигаюсь. Я престижный боксер. У меня никогда не было положительных анализов на запрещенные вещества. Я не выигрываю свои бои, прибегая к незаконным способам. У меня никогда не было проблем с этим. Вы никогда не могли увидеть, как меня бросали на настил ринга или что-то в этом роде. Я никогда не выставлял себя глупым, так почему вы все говорите обо мне все это дерьмо?».
«Что происходит, когда вы проходите весь путь к вершине и уже некуда двигаться дальше? Ты должен найти способ спуститься. Тут два варианта, или тебя спустят, или ты сделаешь все правильно. Я учусь, когда побеждаю. У меня нет времени выходить в интернет и общаться со своими фанатами, потому что много работаю».
Напомним, бой между Цзю и Чарло состоится 28 января 2023 года в Австралии.
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