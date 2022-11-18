Джервонта Дэвис и Райан Гарсия договорились о бое
Джервонта вернется в ринг 7 января. Соперник – не Райан Гарсия
Чемпион WBA World проведет «разминку» перед мегафайтом со своим соотечественником
18 ноября 07:21
Джервонта Дэвис / Фото - worldboxingnews.netЧемпион мира по версии WBA World в легком дивизиона американец Джервонта Дэвис (27-0, 25 КО) в Twitter сообщил, когда вернется в ринг, чтобы провести свой следующий поединок.
«Я вернусь в ринг 7 января, будьте на связи, чтобы узнать больше. После этого мы с Райаном подписали и скрепили печатью, соглашение заключено».
Ранее боксер анонсировал поединок против Райана Гарсии в 2023 году.
Сообщалось, что в январе Дэвис может провести бой против 36-летнего Абнера Мареса (31-3-2, 15 KO).
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