Джейк Пол выиграл у Андерсона Силвы. Как это было

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Джейк Пол, Андерсон Силва

По итогам поединке все судьи отдали победу Джейку Пол.

8 Раунд! Силва пошел вперед и начал активно атаковать, из-за чего пропустил удар и опустился на колено – нокдаун. Джейк попытался развить успех, но бразилец выстоял. Затем Андерсон снова работал первым номером, но не смог пошатнуть оппонента.

7 Раунд! Силва легче на ногах и продолжил преследовать американца, но в основном без ударов. Джейк же с позиции контрпанчера донес несколько хороших ударов в голову. Затем Андерсон попытался забрать концовку.

6 Раунд! Пол немного улучшил ситуацию благодаря тому, что Силва тоже подустал. Поэтому у него также начали залетать удары. Но в концовке Андерсон снова начал разбивать блогера. А на последней секунде он вообще пошатнул американца апперкотом.

5 Раунд! Пол работает вторым номером, пытается пробивать по корпусу и в голову оппонента, но пока ему сложно. В этом раунде Андерсон меньше атаковал, но можно уверенно сказать, что он держал бой под контролем.

4 Раунд! Какой-то трминатор вселился в Силву. Он просто преследует Джейка и избивает.

3 Раунд! Силва очень активно наступает на Пола. Такое впечатление, что Джейк ужа устал. При этом, американец попадал навстречу, но бразилец даже не пошатнулся. В последние секунды бразилец перебивал оппонента сериями у канатов.

2 Раунд! Уже Силва занял центр ринга и наступает на Пола. Это игра на руку американца. Андерсон часто забывает держать руку у подбородка.

1 Раунд! Джейк начал поединок с позиции первого номера, тогда как Силва в основном отступал, даже без ударов.

" Бой начался!

Здравствуйте, уважаемые читатели портала XSPORT.ua! Начинаем текстовую онлайн трансляцию поединка Пол – Силва.

30 октября на Gila River Arena в Глендейле, штат Аризона, США, состоится поединок видеоблогера Джейка Пола (5-0, 4 КО) и легендарного экс-чемпиона UFC Андерсона Силвы (3-1, 2 КО в боксе).



Бой пройдет в промежуточном весе – до 84,8 кг. Поединок рассчитан на 8 раундов.

47-летний Силва в 2021 году провел два боя и оба выиграл. В одном из них он победил Хулио Сесара Чавеса-младшего.

Джейк Пол в 2021 году победил Бена Аскрена и дважды Тайрона Вудли.

Следите за прямой текстовой онлайн трансляцией боя в этой новости. Примерное начало поединка – 06:00 по Киеву.