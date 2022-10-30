Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
Сейчас в эфире
12:00
Телемагазин
11:50
Баскетбол. Латвийско-Эстонская лига. Прометей - Тарту Юликол

Джейк Пол выиграл у Андерсона Силвы. Как это было

Все главные события на XSPORT.ua
Бокс Профессиональный бокс
30 октября 06:30
Джейк Пол выиграл у Андерсона Силвы. Как это было
Джейк Пол, Андерсон Силва

По итогам поединке все судьи отдали победу Джейку Пол.

8 Раунд! Силва пошел вперед и начал активно атаковать, из-за чего пропустил удар и опустился на колено – нокдаун. Джейк попытался развить успех, но бразилец выстоял. Затем Андерсон снова работал первым номером, но не смог пошатнуть оппонента.

7 Раунд! Силва легче на ногах и продолжил преследовать американца, но в основном без ударов. Джейк же с позиции контрпанчера донес несколько хороших ударов в голову. Затем Андерсон попытался забрать концовку.

6 Раунд! Пол немного улучшил ситуацию благодаря тому, что Силва тоже подустал. Поэтому у него также начали залетать удары. Но в концовке Андерсон снова начал разбивать блогера. А на последней секунде он вообще пошатнул американца апперкотом.

5 Раунд! Пол работает вторым номером, пытается пробивать по корпусу и в голову оппонента, но пока ему сложно. В этом раунде Андерсон меньше атаковал, но можно уверенно сказать, что он держал бой под контролем.

4 Раунд! Какой-то трминатор вселился в Силву. Он просто преследует Джейка и избивает.

3 Раунд! Силва очень активно наступает на Пола. Такое впечатление, что Джейк ужа устал. При этом, американец попадал навстречу, но бразилец даже не пошатнулся. В последние секунды бразилец перебивал оппонента сериями у канатов.

2 Раунд! Уже Силва занял центр ринга и наступает на Пола. Это игра на руку американца. Андерсон часто забывает держать руку у подбородка.

1 Раунд! Джейк начал поединок с позиции первого номера, тогда как Силва  в основном отступал, даже без ударов.

" Бой начался!

Здравствуйте, уважаемые читатели портала XSPORT.ua! Начинаем текстовую онлайн трансляцию поединка Пол – Силва.

30 октября на Gila River Arena в Глендейле, штат Аризона, США, состоится поединок видеоблогера Джейка Пола (5-0, 4 КО) и легендарного экс-чемпиона UFC Андерсона Силвы (3-1, 2 КО в боксе).

Бой пройдет в промежуточном весе – до 84,8 кг. Поединок рассчитан на 8 раундов.

47-летний Силва в 2021 году провел два боя и оба выиграл. В одном из них он победил Хулио Сесара Чавеса-младшего.

Джейк Пол в 2021 году победил Бена Аскрена и дважды Тайрона Вудли.

Следите за прямой текстовой онлайн трансляцией боя в этой новости. Примерное начало поединка – 06:00 по Киеву.

Карен Агабекян
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Андерсон Силва Джейк Пол

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

X-Video:

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Отец Фьюри: «Томми нокаутирует Джейка пола первым ударом правой»
Отец Фьюри: «Томми нокаутирует Джейка пола первым ударом правой»
Бокс Профессиональный бокс
09:26
Джейк Пол: «Хочу основать бойцовский профсоюз, чтобы помочь бойцам UFC. Так что Дэйна Уайт может от*осать мне»
Джейк Пол: «Хочу основать бойцовский профсоюз, чтобы помочь бойцам UFC. Так что Дэйна Уайт может от*осать мне»
MMA
31 октября 14:53
Бывший топовый нокаутер из UFC хочет бой с Джейком Полом
Бывший топовый нокаутер из UFC хочет бой с Джейком Полом
Бокс Профессиональный бокс
31 октября 12:48
Showtime хочет организовать выставочный поединок между Мейвезером и Джейком Полом
Showtime хочет организовать выставочный поединок между Мейвезером и Джейком Полом
Бокс Профессиональный бокс
31 октября 08:58
Силва – о поединке с Полом: «Я потерпел неудачу в своей стратегии»
Силва – о поединке с Полом: «Я потерпел неудачу в своей стратегии»
Бокс Профессиональный бокс
30 октября 21:59
Жорж Сен-Пьер назвал следующего соперника для Джейка Пола
Жорж Сен-Пьер назвал следующего соперника для Джейка Пола
MMA
30 октября 20:28

Новости: Бокс

WBO намерена санкционировать титульный поединок Алимханулы – Мунгия
WBO намерена санкционировать титульный поединок Алимханулы – Мунгия
Профессиональный бокс
12:00
Известны амбициозные планы одного из обидчиков Ломаченко
Известны амбициозные планы одного из обидчиков Ломаченко
Профессиональный бокс
11:48
Валлин: «Стиль Усика ужасен для Джошуа, поскольку Энтони мучится с хорошими боксерами»
Валлин: «Стиль Усика ужасен для Джошуа, поскольку Энтони мучится с хорошими боксерами»
Профессиональный бокс
11:12
Фьюри: «Чисора многого добился в этом виде спорта и заслуживает своего чека. И я готов дать его ему»
Фьюри: «Чисора многого добился в этом виде спорта и заслуживает своего чека. И я готов дать его ему»
Профессиональный бокс
10:00
Паскаль и Айферт определят претендента для бетербиева
Паскаль и Айферт определят претендента для бетербиева
Профессиональный бокс
09:52
Отец Фьюри: «Томми нокаутирует Джейка пола первым ударом правой»
Отец Фьюри: «Томми нокаутирует Джейка пола первым ударом правой»
Профессиональный бокс
09:26
Майк Тайсон: «UFC надирал нам задницу, но теперь у нас есть бокс с блоггерами»
Майк Тайсон: «UFC надирал нам задницу, но теперь у нас есть бокс с блоггерами»
Профессиональный бокс
09:22
Беринчик анонсировал свой поединок в андеркарде трилогии Фьюри – Чисора
Беринчик анонсировал свой поединок в андеркарде трилогии Фьюри – Чисора
Профессиональный бокс
08:59
Редкач оскорбил Марину Мороз, и теперь ему угрожают «при**нуть»
Редкач оскорбил Марину Мороз, и теперь ему угрожают «при**нуть»
Профессиональный бокс
08:45
Все новости

Популярные новости

Усика попыталась ударить женщина на красной дорожке
Усика попыталась ударить женщина на красной дорожке
Бокс Профессиональный бокс
27 октября 12:31
Жена Усика продемонстрировала аппетитные формы в купальнике
Жена Усика продемонстрировала аппетитные формы в купальнике
Бокс Профессиональный бокс
28 октября 10:52
6
Белодед продемонстрировала фигуру в спортивной одежде
Белодед продемонстрировала фигуру в спортивной одежде
Дзюдо
26 октября 08:26
1
Во время матча АЕК – «Динамо» стюард отобрал у девушки плакат с надписью «россия – страна-террорист». Видео
Во время матча АЕК – «Динамо» стюард отобрал у девушки плакат с надписью «россия – страна-террорист». Видео
Футбол Лига Европы UEFA
28 октября 10:45
Бивол назвал главное преимущество Усика над Фьюри
Бивол назвал главное преимущество Усика над Фьюри
Бокс Профессиональный бокс
26 октября 12:59
1
Главный тренер «Селтика»: «Шахтер» забил гол мирового уровня»
Главный тренер «Селтика»: «Шахтер» забил гол мирового уровня»
Футбол Лига чемпионов UEFA
26 октября 18:26
Все новости