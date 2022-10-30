Джейк Пол не без проблем выиграл у Андерсона Силвы

Блогеру удалось записать себе в актив один нокдаун

Андерсон Силва - Джейк Пол / Фото: ESPN

На Gila River Arena в Глендейле, штат Аризона, США видеоблогер Джейк Пол (6-0, 4 КО) в поединке против 47-летней бразильской легенды ММА Андерсона Силвы (31-3, КО) получил самую тяжелую оппозицию в своей карьере.



В первом раунде Силва ничего не делал кроме отходов. Бразилец начал работать со второй трехминутки. Если Пол действовал вторым номером и по полной вкладывался в удары, то Андерсон действовал более раскрепощено на ногах, пробивал более легкие, но точные удары. При этом, ветеран не единожды зажимал блогера у канатов, где его забивал панчами.

В последнем восьмом раунде Силва активнее пошел в атаку и пропустил удар правой, после которого опустился на колено – нокдаун.

По итогам очень конкурентного бой судьи отдали победу Полу: 77:74, 78:73 и 78:73.