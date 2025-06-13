Денис Седашов

Известный американский блогер и профессиональный боксер Джейк Пол поделился собственным рейтингом самых переоцененных спортсменов всех времен. Свои мысли он озвучил в комментарии для портала Bloody Elbow.

В топ-10, по версии Пола, оказались представители разных видов спорта — от бейсбола до бокса и футбола. В список попали даже легендарные имена, такие как Бейб Рут и Криштиану Роналду, а также действующие звезды бокса и американского футбола.

Топ-10 самых переоцененных спортсменов в истории:

Бейб Рут (бейсбол) Тревор Лоуренс (американский футбол, НФЛ) Криштиану Роналду (футбол) Райан Гарсия (бокс) Конор Макгрегор (ММА) Дак Прескотт (американский футбол, НФЛ) Энтони Эдвардс (баскетбол) Сауль Альварес (бокс) Туа Таговайлоа (американский футбол, НФЛ) Энтони Джошуа (бокс)

«Пол — лузер». Стрикленд заявил о желании драться с Джейком Полом.