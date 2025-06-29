Олег Гончар

В Анахайме (США) в главном поединке боксерского шоу блогер Джейк Пол (12-1, 7 КО) в лимите тяжелого веса победил экс-чемпиона мира в среднем дивизионе мексиканца Хулио Сесара Чавеса-младшего (54-7-1, 34 КО).

Начиная с первого раунда, Чавес просто перемещался по рингу без ударов. Пол же работал джебом, но из-за высокого блока не мог потрясти оппонента.

После пятого раунда Хулио начал выбрасывать удары, но этого было недостаточно.

Чавес-младший смог полностью включиться только в последних двух раундах, в которых он перебил соперника. Однако по итогам боя победу отдали Полу: 99-91, 97-93, 98-92.

Более подробно о бое можно прочитать в онлайн трансляции поединка Джейк Пол — Хулио Сесар Чавес-младший.