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Джейк Пол вызвал на боксерский поединок Макгрегора
Американский видеоблогер готов нокаутировать экс-чемпиона UFC
23 декабря 16:11
Джейк Пол / Фото - frontofficesportsИзвестный американский видеоблогер и начинающий боксер Джейк Пол (6-0, 4 КО, Бокс) в Twitter бросил вызов на поединок экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора (22-6, ММА).
«Ты дерешься за титулы? Последний раз ты дрался за пояс четыре года назад. Ты проиграл три из четырех последних боев. На ринге я бы нокаутировал тебя с привязанной к спине рукой. По правде говоря, в клетке мне бы понадобились обе руки. Но результат был бы тем же».
Ранее Пол заявил, что проведет следующий поединок в феврале 2023 года.
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