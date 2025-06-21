Родной дядя и бывший наставник Тайсона Фьюри (34-2-1, 24 KO), Джон Фьюри, прокомментировал решение Василия Ломаченко завершить карьеру и отметил уникальность украинца как боксера. Слова приводит Pro Boxing Fans.

В профессионалах он был невероятным. Наблюдать за его боксом — это была настоящая наука. Он стоял перед соперником — и вдруг уже где-то исчез. В момент, когда оппонент наносил удары, Ломаченко уже менял позицию. Это очень редкий навык.

Василий обладал уникальным чутьем дистанции. Он чувствовал момент еще до того, как соперник собирался атаковать. Его работа зависела от миллисекунд — невероятный тайминг, молниеносная реакция. Это был высший уровень. Он — выдающийся боец и великий чемпион.