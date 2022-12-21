Джонсон: «Джошуа покажет людям, что с ним не покончено»

«Гол 2: Жизнь как мечта»
31 декабря 07:20
Супертяжеловес Кевин Джонсон в интервью Boxing Social высказался о перспективах бывшего чемпиона мира Энтони Джошуа (24-3, 22 КО) после двух поражений Александру Усику (20-0, 13 КО).
«Люди очень быстро списывают кого-то со счетов, но если тот, на ком уже поставлен крест, вдруг возвращается и доказывает обратное, тогда все они снова меняют пластинку.
Такое уже случалось. И тот же Энтони покажет людям, что с ним не покончено».
Напомним, Джошуа хочет провести поединок с грозным нокаутером Деонтеем Уайлдером.
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