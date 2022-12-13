Джошуа вернется в ринг в марте-апреле, а летом может подраться с Уайлдером
Джошуа: «Диллиан Уайт в целом круче Фьюри»
Бывший обладатель титулов хочет провести лондонское дерби
13 декабря 17:15
Энтони Джошуа / Фото - Getty ImagesЭкс-чемпион мира в супертяжелом дивизионе Энтони Джошуа (24-3, 22 КО) в интервью British GQ заявил, что если бы на кону не стояли титулы, то он бы предпочел выйти в ринг с Диллианом Уайтом (29-3, 19 KO), а не Тайсоном Фьюри (33-0-1, 24 KO).
«Если бы я мог стереть свою память, как в фильме «Люди в черном», где герои используют эту штуковину, то это должен быть Диллиан Уайт. Южный Лондон против северного Лондона. Фьюри хорош, но он парень из Манчестера. Я думаю, что Диллиан круче в целом, но несколько раз он потерпел неудачу».
Отметим, что Джошуа с Уайтом впервые провели бой в 2015 году. Тогда Эй Джей одержал победу нокаутом в 7-м раунде. В 2023 году британцы проведут реванш, этот поединок уже начал раскручивать президент промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн.
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