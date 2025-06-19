Олег Гончар

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (28-4, 25 KO) и экс-чемпион Тайсон Фьюри (34-2-1, 24 KO) устно договорились о поединке на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, сообщает GB News.

По данным источника, осведомленного о ходе переговоров, поединок между Фьюри и Джошуа — это лишь вопрос времени. Сообщается, что Тайсон возобновил карьеру именно с целью встретиться на ринге с Энтони и активно тренируется в течение последних месяцев.

Ожидается, что бой может состояться до конца 2025 года, если стороны достигнут соглашения по финансовым условиям — в настоящее время именно они остаются единственным препятствием.

Оба бойца настаивают на проведении поединка в Великобритании. Фьюри, который заработал 67,3 млн фунтов за последний бой с Усиком в декабре 2024 года, может получить еще больший гонорар.

36-летний Фьюри объявил о завершении карьеры в январе 2025 года после двух поражений от Усика. 35-летний Джошуа в последнем поединке проиграл нокаутом Даниэлю Дюбуа.