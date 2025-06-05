Джошуа показал, как восстанавливается после операции на локте
Британский боксер опубликовал видео с боем с тенью
около 9 часов назад
Бывший чемпион мира Энтони Джошуа (28-4, 25 KO) продемонстрировал первые результаты восстановления после операции на локтевом суставе, которую он перенес две недели назад.
В Snapchat британец опубликовал видео, где выполняет бой с тенью, показывая, что постепенно возвращается в форму.
Прошло 2 недели после операции. Через несколько дней вернусь к работе.
Напомним, 35-летнего Джошуа сенсационно нокаутировал 27-летний Даниэль Дюбуа на стадионе Уэмбли.
Тренер Джошуа назвал фаворита реванша Усик – Дюбуа.