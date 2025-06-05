Денис Седашов

Бывший чемпион мира Энтони Джошуа (28-4, 25 KO) продемонстрировал первые результаты восстановления после операции на локтевом суставе, которую он перенес две недели назад.

В Snapchat британец опубликовал видео, где выполняет бой с тенью, показывая, что постепенно возвращается в форму.

Прошло 2 недели после операции. Через несколько дней вернусь к работе. Антони Джошуа

Anthony Joshua is looking fluid with his punches following his recent elbow injury



pic.twitter.com/GjjBDMn93V — Dictate Boxing (@dictateboxing) June 5, 2025

Напомним, 35-летнего Джошуа сенсационно нокаутировал 27-летний Даниэль Дюбуа на стадионе Уэмбли.

Тренер Джошуа назвал фаворита реванша Усик – Дюбуа.