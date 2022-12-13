Хирн: «Джошуа собирает новую команду»
Джошуа вернется в ринг в марте-апреле, а летом может подраться с Уайлдером
Британец продолжает поиски новой команды
13 декабря 12:25
Энтони Джошуа / Фото - Getty ImagesПрезидент промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн заявил, что поединок экс-чемпиона мира в супертяжелом дивизионе Энтони Джошуа (24-3, 22 КО) против Деонтея Уайлдера (43-2-1, 42 KO) может состояться летом 2023 года.
Цитирует Хирна dailymail.co.uk.
«У нас идет хорошая коммуникация с Шелли Финкелем (менеджер Уайлдера, – прим.). Мы много общаемся, много переписываемся. Пока не состоится анонс тренерского штаба Джошуа, мы не будет выбирать соперника, поскольку хотим, чтобы свое слово сказал тренер».
«У нас есть три-четыре парня, с которыми мы ведем переговоры. Мы готовы сделать шаг в их сторону, но нужно убедиться, что это будет удобно для тренерского штаба. Это наш план на ближайшие несколько недель. Уайлдеру назначали бой с Энди Руисом. Он ведет переговоры с разными людьми по поводу поединка с Руисом. Я предполагаю, что этот бой будет для него следующим».
«В то же время мы бы хотели, что Диллиан Уайт подрался в качестве промежуточного боя с Уайлдером или летом с Джошуа. Нужно посмотреть, но похоже, что Уайлдер сразится с Руисом, а Эй Джей подерется в конце марта или в апреле. Диллиан Уайт тоже проведет бой. Я думаю, что все они соберутся летом».
Также Хирн рассказал, что Джошуа собирает себе новую команду.
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