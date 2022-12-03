Джойс спрогнозировал результат возможного поединка Усик – Фьюри
Джойс считает, что поединок против Уайлдера опасен для жизни
Боксер не спешит выходить в ринг против Деонтея
16:10
Джо Джойс / Фото - planetsport.comНепобежденный британский супертяжеловес Джо Джойс (15-0, 14 КО) в интервью в интервью YouTube-каналу Behind The Gloves высказался о возможном бое с Деонтеем Уайлдером (42-2-1, 41 КО).
Да, это то, что никак не назвать безопасным боем. Я бы не хотел испытывать свою челюсть против Уайлдера, но мы двигаемся навстречу и, возможно, скоро встретимся. Я могу подраться и с Фьюри, с Усиком, в конечном итоге и с Деонтеем. Это топовые бойцы, с каждым из них опасно драться.
Но все же поединок с Уайлдером, на мой взгляд, наиболее рискованный. Но я могу дать бой. Вообще, для каждого из этих бойцов есть определенный метод, как у них выиграть и те вещи, которые с ними точно не пройдут. Безусловно, есть тактика, которая сработает с Уайлдером, но всегда нужно избегать его правой руки.
Джойс спрогнозировал результат возможного поединка Усик – Фьюри.
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