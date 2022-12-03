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Джойс считает, что поединок против Уайлдера опасен для жизни

Боксер не спешит выходить в ринг против Деонтея
Бокс Профессиональный бокс
16:10
Джойс считает, что поединок против Уайлдера опасен для жизни
Джо Джойс / Фото - planetsport.com
Непобежденный британский супертяжеловес Джо Джойс (15-0, 14 КО) в интервью в интервью YouTube-каналу Behind The Gloves высказался о возможном бое с Деонтеем Уайлдером (42-2-1, 41 КО).

Да, это то, что никак не назвать безопасным боем. Я бы не хотел испытывать свою челюсть против Уайлдера, но мы двигаемся навстречу и, возможно, скоро встретимся. Я могу подраться и с Фьюри, с Усиком, в конечном итоге и с Деонтеем. Это топовые бойцы, с каждым из них опасно драться.

Но все же поединок с Уайлдером, на мой взгляд, наиболее рискованный. Но я могу дать бой. Вообще, для каждого из этих бойцов есть определенный метод, как у них выиграть и те вещи, которые с ними точно не пройдут. Безусловно, есть тактика, которая сработает с Уайлдером, но всегда нужно избегать его правой руки.


Джойс спрогнозировал результат возможного поединка Усик – Фьюри.
Денис Седашов
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Джо Джойс

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