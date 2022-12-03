Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
Сейчас в эфире
22:00
live
Информационный марафон
21:50
Текбол. Чемпионат мира. Германия

Джойс спрогнозировал результат возможного поединка Усик – Фьюри

Британец отметил превосходство в габаритах у «Цыганского короля»
Бокс Профессиональный бокс
11:00
Джойс спрогнозировал результат возможного поединка Усик – Фьюри
Джо Джойс / Фото - telegraph.co.uk
Непобежденный британский супертяжеловес Джо Джойс (15-0, 14 КО) в интервью YouTube-каналу Behind The Gloves прокомментировал возможный поединок между чемпионом WBO, WBA, IBO и IBF в супертяжелом дивизионе Александром Усиком (20-0, 13 КО) и обладателем титулом WBC Тайсоном Фьюри (32-0- 1, 23 КО).

«Я думаю, что бой Усика с Фьюри будет хорошим, очень техничным. Но мне кажется, что Тайсон просто слишком большой, и он его побьет. Но я этого не знаю. Усик показал, что может пройти 12 раундов, выбрасывая много ударов. Так что он способен все сильно усложнить. Я думаю, что это сражение может быть ближе, чем считают люди».


Напомним, ожидается, что поединок Фьюри против Усика состоится в феврале-марте следующего года.
Владимир Кириченко
Рейтинг:
(Голосов: 1)

Теги

Джо Джойс Тайсон Фьюри Александр Усик

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

X-Video:

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Уорд: «Если Фьюри добьется успеха в бою с Чисорой, надеюсь, что получим поединок с Усиком»
Уорд: «Если Фьюри добьется успеха в бою с Чисорой, надеюсь, что получим поединок с Усиком»
Бокс Профессиональный бокс
21:40
Фьюри хочет пронести алкоголь на матч сборной Англии в Катаре
Фьюри хочет пронести алкоголь на матч сборной Англии в Катаре
Бокс Профессиональный бокс
19:17
Усик прибыл в Лондон на бой Фьюри – Чисора
Усик прибыл в Лондон на бой Фьюри – Чисора
Бокс Профессиональный бокс
17:07
Джойс считает, что поединок против Уайлдера опасен для жизни
Джойс считает, что поединок против Уайлдера опасен для жизни
Бокс Профессиональный бокс
16:10
Фьюри: «Бокс – это больше хобби, а не бизнес или спорт»
Фьюри: «Бокс – это больше хобби, а не бизнес или спорт»
Бокс Профессиональный бокс
15:47
Арум рассказал, сколько еще лет Фьюри будет находиться на вершине хэвивейта
Арум рассказал, сколько еще лет Фьюри будет находиться на вершине хэвивейта
Бокс Профессиональный бокс
12:35

Новости: Бокс

Денис Беринчик победил Ивана Менди. Как это было
Денис Беринчик победил Ивана Менди. Как это было
Профессиональный бокс
21:49
Уорд: «Если Фьюри добьется успеха в бою с Чисорой, надеюсь, что получим поединок с Усиком»
Уорд: «Если Фьюри добьется успеха в бою с Чисорой, надеюсь, что получим поединок с Усиком»
Профессиональный бокс
21:40
Фьюри хочет пронести алкоголь на матч сборной Англии в Катаре
Фьюри хочет пронести алкоголь на матч сборной Англии в Катаре
Профессиональный бокс
19:17
Усик прибыл в Лондон на бой Фьюри – Чисора
Усик прибыл в Лондон на бой Фьюри – Чисора
Профессиональный бокс
17:07
Джойс считает, что поединок против Уайлдера опасен для жизни
Джойс считает, что поединок против Уайлдера опасен для жизни
Профессиональный бокс
16:10
Фьюри: «Бокс – это больше хобби, а не бизнес или спорт»
Фьюри: «Бокс – это больше хобби, а не бизнес или спорт»
Профессиональный бокс
15:47
Кроуфорд спрогнозировал результат предстоящего мегафайта Джервонта – Райан Гарсия
Кроуфорд спрогнозировал результат предстоящего мегафайта Джервонта – Райан Гарсия
Профессиональный бокс
13:00
Арум рассказал, сколько еще лет Фьюри будет находиться на вершине хэвивейта
Арум рассказал, сколько еще лет Фьюри будет находиться на вершине хэвивейта
Профессиональный бокс
12:35
Джойс спрогнозировал результат возможного поединка Усик – Фьюри
Джойс спрогнозировал результат возможного поединка Усик – Фьюри
Профессиональный бокс
11:00
Все новости

Популярные новости

Источник: Украинцев лишат света ради залога за генерального секретаря УАФ
Источник: Украинцев лишат света ради залога за генерального секретаря УАФ
Футбол Сборная Украины
29 ноября 02:21
23
«Это меня убило». Джошуа рассказал, кого будет поддерживать в поединке Усик – Фьюри
«Это меня убило». Джошуа рассказал, кого будет поддерживать в поединке Усик – Фьюри
Бокс Профессиональный бокс
27 ноября 15:27
«Помолился с ФСБшниками?». Ломаченко окончательно похоронил свою репутацию для украинских фанатов
«Помолился с ФСБшниками?». Ломаченко окончательно похоронил свою репутацию для украинских фанатов
Бокс Профессиональный бокс
02 декабря 23:28
4
Камбосос сделал прогноз на бой Ломаченко – Хэйни
Камбосос сделал прогноз на бой Ломаченко – Хэйни
Бокс Профессиональный бокс
28 ноября 23:39
Диллиан Уайт назвал главного обманщика не только в боксе, но и в мировом спорте
Диллиан Уайт назвал главного обманщика не только в боксе, но и в мировом спорте
Бокс Профессиональный бокс
26 ноября 15:33
Ломаченко опубликовал фото из Киево-Печерской Лавры
Ломаченко опубликовал фото из Киево-Печерской Лавры
Бокс Профессиональный бокс
02 декабря 23:07
1
Все новости