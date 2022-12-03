Джойс: «Фьюри, выбери кого-нибудь своего роста. Усик слишком мал»
Джойс спрогнозировал результат возможного поединка Усик – Фьюри
Британец отметил превосходство в габаритах у «Цыганского короля»
11:00
Джо Джойс / Фото - telegraph.co.ukНепобежденный британский супертяжеловес Джо Джойс (15-0, 14 КО) в интервью YouTube-каналу Behind The Gloves прокомментировал возможный поединок между чемпионом WBO, WBA, IBO и IBF в супертяжелом дивизионе Александром Усиком (20-0, 13 КО) и обладателем титулом WBC Тайсоном Фьюри (32-0- 1, 23 КО).
«Я думаю, что бой Усика с Фьюри будет хорошим, очень техничным. Но мне кажется, что Тайсон просто слишком большой, и он его побьет. Но я этого не знаю. Усик показал, что может пройти 12 раундов, выбрасывая много ударов. Так что он способен все сильно усложнить. Я думаю, что это сражение может быть ближе, чем считают люди».
Напомним, ожидается, что поединок Фьюри против Усика состоится в феврале-марте следующего года.
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