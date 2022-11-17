Джойс уверен, что у Усика отберут чемпионский пояс

Джо готов получить титул даже без боя с украинцем

Джо Джойс, Александр Усик,

Обладатель временного титула чемпиона WBO в супертяжелом весе Джо Джойс (15-0, 14 КО) прокомментировал YouTube-каналу FightHype.com попытку полноценного чемпиона Александра Усика (20-0, 13 КО) договориться об объединительном бое с Тайсоном Фьюри (32-0-1, 23 КО).



Джойс считает, что если Усик сразится с Фьюри, то у украинца должны отобрать титул и отдать ему.

«Я временный чемпион WBO, но скоро меня повысят в статус полноценного. Уходите в сторону, уклоняйтесь, но рано или поздно вы пропустите удар от «Джаггернаута».

Слова Джойса выглядят странно, поскольку WBO ранее сообщила, что не будет настаивать для обязательной защите пояса Усика.