Паркер: «Если Джошуа пойдет вперед, то Фьюри его вырубит до шестого раунда»
Джозеф Паркер встретится в ринге с Месси
Экс-чемпион мира готов перекрыть поражение от Джойса
22 декабря 17:20
Джозеф Паркер / Фото - boxingscene.comБывший чемпион мира в супертяжелом дивизионе новозеландец Джозеф Паркер (30-3, 21 KO) проведет свой следующий поединок 21 января 2023 года в Великобритании.
На Паркера ожидает 10-раундовый бой с перспективным британским супертяжеловесом Джеком Месси (20-1, 11 KO). Об этом сообщает Boxing Scene.
Напомним, в последний раз Паркер выходил на ринг в сентябре, проиграв нокаутом в поединке с Джо Джойсом (15-0, 14 KO).
Что касается Месси, то он сейчас идет на серии из четырех подряд побед. Его последний бой состоялся в апреле этого года, и закончился победой нокаутом во 2-м раунде над чехом Вацловом Пейсаром.
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