Шон Портер прокомментировал победу Ломаченко над Ортисом
Экс-чемпион мира: «Ломаченко – отличный пример для всех»
Йорденис Угас поздравил украинца с победой над Ортисом
31 октября 08:21
Йорденис Угас / Фото - talksport.comЭкс-чемпион мира в полусреднем дивизионе кубинец Йорденис Угас (27-5, 12 KO) в Twitter поздравил бывшего лидера легкого веса украинца Василия Ломаченко (17-2, 11 КО) с победой в поединке с американцем Джемейном Ортисом (16-1-1, 8 КО).
«Поздравляю Василия Ломаченко с победой. Невероятно, что он имел возможность бороться за четыре пояса, но решил остаться и служить своей стране. Отличный пример для всех».
«Иногда я думаю, что моя судьба на Кубе бороться против коммунистов, чтобы спасти мою страну».
Напомним, что Ломаченко и Ортис провели поединок 30 октября на арене Hulu Theater в Madison Square Garden в Нью-Йорке. Победу единогласным решением судей одержал Василий.
Видео полного боя Ломаченко – Ортис.
Видео лучших моментов боя Ломаченко – Ортис.
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