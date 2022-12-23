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Экс-чемпион мира по боксу бросил вызов Нэйту Диасу

Эдриэн Бронер предложил экс-бойцу UFC устроить шоу
Бокс Профессиональный бокс
23 декабря 08:08
Экс-чемпион мира по боксу бросил вызов Нэйту Диасу
Эдриен Бронер / Фото: Boxing Scene
Экс-чемпион мира в четырех весовых категориях Эдриэн Бронер (34-4-1, 24 КО) заявил в подкасте Last Stand, что он один из лучших боксеров в истории.

Я не считаю, что я один из элитных боксеров. Я один из величайших в истории. Когда я завершу карьеру, я навсегда останусь в истории. И я намерен добиться большего. Продолжайте следить за мной.


Позже Бронер в соцсетях сообщил, что готов поприветствовать экс-бойца UFC Нэйта Диаса (21-13) в боксе.

Нэйт Диас, если ты хочешь побоксировать, я к твоим услугам. Давай сделаем это! Если он готов, то и я готов. Это было бы весело. Черт возьми, мы можем закатить шоу.


Бронер следующий бой проведет против украинца Ивана Редкача (23-6-1, 18 КО) в феврале 2023-го.
Денис Седашов
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Эдриен Бронер Нэйт Диас

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