Хаттон: «Мечтаю увидеть поединок между Джошуа и Уайлдером»
Экс-тренер Джошуа рассказал, при каком условии Эй Джей мог стать трехкратным чемпионом мира
Экс-коуч предлагал Энтони дождаться завершения карьеры Фьюри и Усика
14:16
Фото: MatchroomИзвестный американский специалист Роберт Гарсия в интервью YouTube-каналу iD Boxing рассказал о плане, который предлагал Энтони Джошуа (24-2, 22 КО).
Мы вели переговоры о возможном продолжении сотрудничества. Думаю, стоило провести 2-3 боя и потом вызвать чемпиона. Возможно, Усик к тому времени не был бы чемпионом, так как мог уже завершить карьеру. Или Фьюри победил бы его и ушел. Так что мы говорили о ситуации, когда освободятся четыре титула. Я практически уверен, что любая организация дала бы Энтони Джошуа возможность сразиться за титул.
На мой взгляд, это было бы оптимально. Тогда Энтони получил бы шанс стать трехкратным чемпионом мира в супертяжелом весе. Не знаю, есть ли такие. Я ожидал, что мы пойдем этим путем.
Рой Джонс назвал причину поражения Джошуа в реванше с Усиком.
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