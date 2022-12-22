Рой Джонс назвал своего фаворита в возможном поединке Усик – Фьюри
Экс-тренер Джошуа: «У Фьюри будут проблемы с тем, чтобы сдержать Усика»
Роберт Гарсия – о предстоящем звездном поединке в хэвивейте
22 декабря 19:00
Роберт Гарсия / Фото - boxingsceneИзвестный американский специалист Роберт Гарсия в интервью iD Boxing высказался о возможном поединке между чемпионом мира по версиям WBO, WBA, IBO и IBF в супертяжелом дивизионе украинцем Александром Усиком (20-0, 13 КО) и обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри (33-0-1, 24 КО).
«Через силу, рост и стиль я, пожалуй, выберу Фьюри, потому что он просто сделает этот бой отвратительным. Я думаю, у Фьюри будут проблемы с тем, чтобы сдерживать Усика. Вероятно, он сделает поединок отвратительным, пытаясь заставить Александра пятиться, удерживая и изматывая его».
«Усик очень технический и умный боец, но боксера с таким стилем, как у Фьюри, будет тяжело держать на дистанции. И я не думаю, что Усик имеет силу, чтобы потрясти Фьюри. Тайсон просто слишком большой. Я не считаю его самым талантливым бойцом в супертяжелом весе. Я думаю, что Энтони Джошуа более талантлив, но у Фьюри есть этот стиль и опыт. Он знает, как изнурить и ошеломить тебя. Он просто знает, как выиграть бой».
Напомним, экс-чемпион мира Джонни Нельсон назвал своего фаворита в бою между Усиком и Фьюри.
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