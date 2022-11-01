Лопес: «Верю, что у Ломаченко есть шанс стать чемпионом мира»
Экс-тренер Владимира Кличко: «Ломаченко уже старенький, много ударов стал пропускать»
Сергей Городничев – о победе украинца в бою с Ортисом
31 октября 14:26
Василий Ломаченко / Фото - boxing247.comЭкс-член тренерского штаба Владимира Кличко, Сергей Городничев, на своем YouTube-канале поделился мнением по поводу поединка титулованного украинского легковеса Василия Ломаченко (17-2, 13 КО) с американцем Джемейном Ортисом (16-1-1, 8 КО).
«Посмотрел бой Василия Ломаченко с Ортисом. Бой неплохой, но Вася уже старенький, много ударов стал пропускать. А вот Ортис – красавчик, хорошее у него будущее. Ждем боя Вася Ломаченко – Хэйни».
Напомним, что 30 октября Ломаченко победил Ортиса единогласным решением судей (115:113, 116:112, 117:111).
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