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Эксперт Sky Sports назвал позорным решение Джошуа

Речь идет о возможной смене тренера
Бокс Профессиональный бокс
18 ноября 13:30
Эксперт Sky Sports назвал позорным решение Джошуа
Фото: Marca

Бывший чемпион Европы по боксу, а ныне эксперт на Sky Sports поделился мнением о том, что Энтони Джошуа (24-3, 22 КО) вскоре может снова сменить тренера. К последнему бою британца готовил Роберт Гарсия.

«Джошуа очень-очень долго работал с Робом Маккракеном. Но решил попробовать что-то новое перед реваншем с Александром Усиком. Как по мне, это сработало. Он выглядел лучше, изменения ощущались. Гарсия внес некую свежесть в действия Джошуа. Поэтому мне кажется позорным решение отказаться от продолжения сотрудничества.

Знаете, что самое тяжелое в работе с новым тренером? Привыкнуть к нововведениям и к новой среде. Неужели он вновь хочет пройти сквозь все это? Я бы предпочел, чтобы он остался с Гарсией и отталкивался от того, что они уже сумели вместе наработать».


Напомним, скорее всего, следующим тренером Джошуа станет Рой Джонс-младший.

Источник: vringe.com Сергей Остапенко
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Энтони Джошуа

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