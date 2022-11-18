Эксперт Sky Sports назвал позорным решение Джошуа

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Бывший чемпион Европы по боксу, а ныне эксперт на Sky Sports поделился мнением о том, что Энтони Джошуа (24-3, 22 КО) вскоре может снова сменить тренера. К последнему бою британца готовил Роберт Гарсия.

Знаете, что самое тяжелое в работе с новым тренером? Привыкнуть к нововведениям и к новой среде. Неужели он вновь хочет пройти сквозь все это? Я бы предпочел, чтобы он остался с Гарсией и отталкивался от того, что они уже сумели вместе наработать».