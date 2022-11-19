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Эктор Луис Гарсия – о поединке с Джервонтой: «Танк» считает, что это легкий бой»

Чемпион WBA намерен удивить звездного американца
Бокс Профессиональный бокс
10:23
Эктор Луис Гарсия – о поединке с Джервонтой: «Танк» считает, что это легкий бой»
Эктор Луис Гарсия / Фото - boxingscene
Чемпион мира по версии WBA во втором полулегком дивизионе доминиканец Эктор Луис Гарсия (16-0, 10 KO) поделился ожиданиями от предстоящего поединка с обладателем титула WBA Regular в легкой весовой категории американцем Джервонтой Дэвисом (27-0, 25 КО).

Цитирует Гарсию boxingscene.com.

«Танк» считает, что это легкий бой, но я благодарен за предоставленную возможность. У него уже запланирован поединок с Райаном Гарсией. Повторяется ситуация с Кобертом, он не замечает меня. Я с нетерпение жду боя. Я знаю, что «Танк» на вершине. Я всегда мотивирован перед своими поединками, но это дает мне дополнительную мотивацию. Я хочу показать, что я лучший боец. Я тот, кто будет на вершине после этого поединка».


Напомним, что Дэвис и Гарсия встретятся в ринге 7 января в Вашингтоне (округ Колумбия, США).



Владимир Кириченко
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