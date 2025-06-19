Эннис отказался от титулов IBF и WBA и переходит в новый вес
Американец покидает полусредний вес ради топовых боев в первом среднем
около 3 часов назад
Джарон Эннис
Американский боксер Джарон Эннис (34-0, 30 КО) официально объявил об отказе от чемпионских титулов IBF и WBA в полусреднем весе, сообщает Boxing 24/7.
27-летний спортсмен объявил, что решил подняться до первого среднего дивизиона.
Решение Энниса связано с желанием искать новые топовые бои. В первом среднем весе в настоящее время больше звездных боксеров.
В последний раз Эннис защищал титулы 13 апреля, одержав досрочную победу над Эймантасом Станёнисом (15-1, 9 КО). Этот бой стал объединительным, и Джарон отобрал пояс WBA.
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