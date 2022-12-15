Эннис признался, что его разочаровала новость о бое с Чухаджяном

Топ-проспект хотел для себя более именитого оппонента

Джарон Эннис / Фото: New York Post

Перспективный американский полусредневес Джарон Эннис (29-0, 27 КО) рассказал в интервью YSM Sports Media, что был разочарован, когда узнал о бое против украинца Карена Чухаджяна (21-1, 11 КО).



По словам Энниса, он планировал боксировать за титул WBA Regular литовца Эймантаса Станёниса (14-0, 9 КО).

«Если быть честным, то изначально мы должны были драться с другим соперником. Сначала планировали поединок против Станёниса. Без понятия, что произошло, но пришлось соглашаться на другую сделку. Но я должен брать то, что мне дают. Хотя я очень сильно хотел биться со Станёнисом. Я выйду на ринг против любого соперника и буду тренироваться с таким же рвением, если бы мне предстоял титульный бой. Я должен сделать то, что делаю всегда – быть лучше, острее, умнее, сильнее и вернуться домой с нокаутом, а также я должен выглядеть круто, делая все это».

Напомним, поединок Энниса и Чухаджяна состоится 7-го января на Capital One Arena в Вашингтоне.