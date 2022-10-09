Еще один брат Тайсона Фьюри дебютировал в профи-боксе

Роман Фьюри выиграл свой первый бой

Роман Фьюри

В Донкастере (Великобритания) британский тяжеловес Роман Фьюри (1-0, 0 КО), являющийся братом чемпиона мира в супертяжелом дивизионе Тайсона Фьюри, дебютировал в профессионалах победой над джорнименом Райаном Хиббертом (2-25, 1 КО).



Четырехраундовый поединок прошел все раунды, в течение которых Фьюри просто боксировал, а Хибберт боялся его ударить.

Судьи отдали победу Фьюри: 40:36, 40:36, 40:36.

Отметим, что у Тайсона Фьюри в профи-боксе выступают родной брат Томми, и двоюродные братья Энди Ли и Хьюи Фьюри.