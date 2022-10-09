Паркер: «Если Джошуа пойдет вперед, то Фьюри его вырубит до шестого раунда»
Еще один брат Тайсона Фьюри дебютировал в профи-боксе
Роман Фьюри выиграл свой первый бой
09 октября 11:58
Роман Фьюри
В Донкастере (Великобритания) британский тяжеловес Роман Фьюри (1-0, 0 КО), являющийся братом чемпиона мира в супертяжелом дивизионе Тайсона Фьюри, дебютировал в профессионалах победой над джорнименом Райаном Хиббертом (2-25, 1 КО).
Четырехраундовый поединок прошел все раунды, в течение которых Фьюри просто боксировал, а Хибберт боялся его ударить.
Судьи отдали победу Фьюри: 40:36, 40:36, 40:36.
Отметим, что у Тайсона Фьюри в профи-боксе выступают родной брат Томми, и двоюродные братья Энди Ли и Хьюи Фьюри.
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