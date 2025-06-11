Денис Седашов

Филиппинский экс-чемпион мира по боксу Мэнни Пакьяо (62-8-2, 39 KO) признал, что главным сожалением в его карьере стал поединок против Флойда Мейвезера, который состоялся в 2015 году. Об этом он рассказал в интервью Business Insider.

Если бы я мог изменить только одну вещь в своей карьере — это был бы именно тот бой. Мне следовало настоять на его переносе после травмы плеча, полученной в тренировочном лагере. Менни Пакъяо

По словам экс-чемпиона, сначала травма казалась незначительной и не требовала операции. Однако уже с третьего раунда она начала серьезно мешать. Мэнни добавил, что больше всего сожалеет о том, что не отказался от участия в бою, несмотря на повреждение.

Напомним, тогда победу единогласным решением судей одержал Флойд Мейвезер.

Пакьяо назвал пять лучших соперников в карьере, но не упомянул Мейвезера.