Олег Гончар

ESPN начал предварительные переговоры о возможном сотрудничестве с Premier Boxing Champions (PBC), сообщил источник Brunch Boxing.

Обсуждения находятся на ранней стадии, и официального подтверждения сделки пока нет.

PBC, управляемая Элом Хеймоном, представляет таких известных боксеров, как Джервонта Дэвис, Эррол Спенс, Деонтей Уайлдер, Джермелл Чарло, Джермалл Чарло, Калеб Плант и других. Потенциальная сделка может расширить присутствие PBC на платформах ESPN, предоставляя доступ к более широкой аудитории.

Этот шаг может стать ответом на предыдущие неудачные переговоры, когда ESPN, по данным источников, пыталась заключить сделку по более низкой стоимости, что привело к срыву договоренностей.