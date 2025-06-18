Денис Седашов

Тренер Энтони Джошуа (28-4, 25 KO) Бен Девисон в интервью talkSPORT поделился деталями, которые могли повлиять на невыразительное выступление его подопечного в последнем поединке против Даниэля Дюбуа (22-2, 21 KO). По словам наставника, подготовка к бою была далека от идеальной.

Это не оправдание, и Энтони сам никогда этого не говорил, но он очень поздно прибыл в раздевалку из-за непредвиденных обстоятельств. Все происходило в большой спешке, и это точно не лучшая ситуация перед таким боем. Бен Дэвисон

Тренер добавил, что обычно команда проводит продолжительную и тщательную разминку, однако в этот раз на неё почти не было времени.

Не могу сказать точно, повлияло ли это на его действия на ринге, но если кто-то заметил, что что-то было не так, — возможно, причина именно в этом. В то же время я не считаю это главной причиной поражения. Бен Дэвисон

Финансовый нокаут. Джошуа опережает Фьюри по состоянию, несмотря на меньшие гонорары.