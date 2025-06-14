Денис Седашов

Несмотря на завершение карьеры в январе 2025 года, Тайсон Фьюри остаётся одним из самых известных и богатых боксёров современности. По данным Sportico, именно «Цыганский король» возглавил список самых высокооплачиваемых боксёров 2024 года, заработав в общей сложности $147 млн, из которых $140 млн — гонорары за бои, а ещё $7 млн — доходы от рекламы.

Однако, в финансовом зачёте он всё ещё уступает своему давнему сопернику — Энтони Джошуа. По информации Sunday Times Rich List, состояние Джошуа достигло $247 млн, что на $25,4 млн больше, чем годом ранее. Джошуа также вошёл в топ-25 самых богатых людей Великобритании в возрасте до 40 лет.

В 2024 году Джошуа заработал в общей сложности $60 млн, из которых $50 млн на ринге и ещё $10 млн — благодаря рекламным контрактам. По уровню поддержки со стороны спонсоров «Эй Джей» стал самым успешным среди боксёров.

Фьюри пригласил Уэйна Руни на спарринг перед боем с Усиком.