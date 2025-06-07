Бывший чемпион мира Карл Фроч в своем подкасте на YouTube назвал лучших боксеров Великобритании за последние 25 лет.

«Три моих лучших боксера по порядку: Леннокс Льюис, Насим Хамед и Рикки Хаттон.

Есть Бенн и Юбенк, с которыми я вырос, Фрэнк Бруно, я любил смотреть его бои… Но когда я думаю о своих любимых боксерах, я вспоминаю тех, за которыми я любил наблюдать.

Леннокс Льюис был абсолютным чемпионом в супертяжелом весе, несколько раз попадал в нокаут, но возвращался и мстил за свои поражения».