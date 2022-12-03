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Фьюри: «Бокс – это больше хобби, а не бизнес или спорт»
«Цыганский король» рассказал, сколько длился тренировочный лагерь
15:47
Тайсон Фьюри / Фото: Sky SportsЧемпион мира по версии WBC в супертяжелом дивизионе Тайсон Фьюри (32-0-1, 23 КО) заявил, что для него значит бокс, а также рассказал о тренировочном лагере. Цитирует BoxingScene.
Бокс – это больше хобби, а не бизнес или спорт. Это то, что я люблю делать. Я провел в тренировочном лагере девять недель, все это время находясь без семьи. Я изолирую себя от близких, держу их на расстоянии вытянутой руки и просто живу как боец. Пока ты в лагере, ты находишься в спартанском режиме. Поэтому у меня боевой настрой, чтобы выигрывать большие поединки.
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